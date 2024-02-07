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"تقني حقل" يفتح القبول في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثالث

الكلية-التقنية-حقل
الكلية التقنية بحقل
أ أ
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افتتحت الكلية التقنية بمحافظة حقل اليوم، بوابة القبول المباشر لطلبات الراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي.

 

برنامج الدبلوم الصباحي في تقني حقل

ويشمل البرنامج تخصصات "تقنية الدعم الفني للحاسب" و "تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم" لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للفصل التدريبي الثالث من العام 1445هـ.اضافة اعلان
وأوضح عميد الكلية المهندس سمير هوساوي، بأن القبول المباشر مستمر حتى اكتمال المقاعد الشاغرة، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط التالي :‪ https://adm.tvtc.gov.sa/registration قبل طلب الالتحاق المباشر.

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