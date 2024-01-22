تقنية جدة تطلق مسابقة البحث والابتكار التقني

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أطلقت الكلية التقنية بجدة ممثلة في مركز البحث والابتكار التقني أمس الأحد، مسابقة البحث والابتكار التقني للمدربين والإداريين والمتدربين من داخل وخارج الكلية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست". اضافة اعلان





مسابقة البحث والابتكار التقني



تقديم الأفكار والأبحاث

