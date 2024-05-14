تقلبات غير مسبوقة.. الأرصاد تكشف تعرض المنطقة العربية لظواهر جوية قاسية

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تتعرض مناطق كثيرة من دول العالم ومنها المنطقة العربية، لظواهر جوية قاسية وغير معتادة وتقلبات مناخية غير مسبوقة تؤثر على القطاعات كافة.



تعزيز دور المراكز المناخية بالدول العربية:



خدمات الأرصاد الجوية



أكد ذلك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بمقر المركز بجدة اليوم.وأشار إلى "بن سالم"، إلى أن اللجنة العربية تتابع بجدية واهتمام بالغ تعزيز دور المراكز المناخية بالدول العربية والتنسيق اللازم مع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة ومع المؤسسات البحثية على المستويين الوطني والإقليمي، لتفعيل برامج إدارة معلومات الطقس والمناخ وإجراء البحوث اللازمة لتحسين التوقعات طويلة المدى.وبين الدكتور غلام أن اللجنة وما تقوم به من مهام وبرامج فنية تغطي جميع الأنشطة الأرصادية وتطبيقاتها، تعد لبنة مهمة في الكثير من المشاريع التنموية والأنشطة الإنسانية والبيئية المتنوعة في الدول العربية، ولا غنى عنها لدفع سبل التقدم والتنمية.وتابع: كما أن مشاكل البيئة والمناخ والكوارث الطبيعية والمياه وغيرها تفرض نفسها اليوم على رأس المكونات الرئيسية التي تهم المواطن العربي في حياته اليومية وهي أيضاً من القضايا الرئيسية التي تتولاها هذه اللجنة لبحثها ودراستها للوصول إلى الحلول المناسبة من خلال مشاريع القرارات التي ترفع إلى مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.