تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.





تحذيرات الدفاع المدني



تحذير من موجة قطبية شديدة البرود:



نشاط المرتفع الآزوري



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كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة الى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد من نشاط المرتفع الآزوري وموجة قطبية شديدة البرود على مناطق المملكة.وعلى حسابه في منصة "إكس"، حذر خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، من موجات باردة قادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، تؤثر على مناطق المملكة الأسبوع المقبل، وتعتبر من الموجات شديدة البرودة.وأوضح أن الحالة تتزامن مع نشاط المرتفع الآزوري ولذلك ستؤثر على أجزاء واسعة بما فيها المنطقة الغربية وستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها في معظم المناطق.