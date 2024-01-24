الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تحذيرات الدفاع المدني

كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.
 وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة الى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.

تحذير من موجة قطبية شديدة البرود:

وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد من نشاط المرتفع الآزوري وموجة قطبية شديدة البرود على مناطق المملكة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، حذر خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، من موجات باردة قادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، تؤثر على مناطق المملكة الأسبوع المقبل، وتعتبر من الموجات شديدة البرودة.

نشاط المرتفع الآزوري

وأوضح أن الحالة تتزامن مع نشاط المرتفع الآزوري ولذلك ستؤثر على أجزاء واسعة بما فيها المنطقة الغربية وستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها في معظم المناطق.اضافة اعلان

اقرأ أيضا

"أسمنت الشمالية": تكاليف الإنتاج سترتفع 14%.. لهذا السبب

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

عاجل.. .. تحذير مهم من التأمينات بشأن التسجيل بدون علاقة عمل

في الرياض وجازان والشرقية .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

انهيار جزئي لاستراحة في حي قرطبة بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

يقفقغقثف 4:22 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد رصد البروق غرب جدة داخل البحر

mk87525_20091222186 9:16 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على ينبع الصناعية

6786786 8:34 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا في وادي بواط

الطقس - الامطار - امطار الجوف - سكاكا 11:43 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

لسكان الجوف.. الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر

اقرأ أيضا

ا
5:18 م الأربعاء، 24 يناير 2024

وزير الخارجية يستقبل نظيره الجورجي

أخبار السعودية
5:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي وصرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

درجات الحرارة - الشتاء
5:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"الأرصاد": الحرارة قد تصل في بعض المناطق للصفر المئوي خلال أيام

التمور
4:37 م الأربعاء، 24 يناير 2024

26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة المنورة خلال عام 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
9:03 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

صندوق التنمية العقارية
8:00 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك
7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟

ا
7:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

هبوط مذهل أثناء العاصفة "إيشا".. طيار من المملكة يخطف الأنظار في لندن

الدعم السكني - شروط الحصول على الدعم
7:04 م الأربعاء، 24 يناير 2024

منها إقامة دائمة داخل المملكة.. 6 شروط للحصول على الدعم السكني

الاحوال المدنية
7:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأحوال المدنية" توضح غرامة وطريقة تجديد الهوية حال رفض نظام "أبشر"