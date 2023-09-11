"تقرير رسمي.. 23% من مخالفات النقل في مكة المكرمة

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تصدرت مكة المكرمة مخالفات أنشطة النقل في المملكة، إذ سجلت مخالفات النقل ضعف مخالفات 6 مناطق مجتمعة بـ23%، فيما بلغ إجمالي المخالفات 34.366 ألف مخالفة. اضافة اعلان

جاء 34.360 ألف منها مخالفة للنقل البري، و6 مخالفات للنقل البحري، في وقت تصدر نشاط نقل البضائع مخالفات النقل، يليه النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة، وأجرة عامة، وأجرة المطار.





فحص مركبات النقل





أهم المخالفات المرصودة





تصدرت مكة النقل البري



وكشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر أغسطس الماضي، مباشرة تنفيذ 219.369 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري.وفاقت عملية فحص مركبات النقل عمليات فحص المركبات الأجنبية بـ214.886 ألف عملية فحص لمركبات النقل، مقابل 235 عملية فحص للمركبات الأجنبية، وتنفيذ 2102 عملية فحص لأنشطة النقل البحري.تمثلت أبرز المخالفات المرصودة في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.تصدرت مكة المكرمة مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات 8066 مخالفة بـ23%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 7896 مخالفة بـ22.98%.وجاءت الشرقية ثالثا، بإجمالي 7817 مخالفة بـ22.57%، والقصيم رابعا، بإجمالي 1579 مخالفة بـ5%، وتبوك خامسا، بإجمالي 1563 مخالفة بـ4.54%.