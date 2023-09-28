الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تقرير رسمي: هذا ما يفضله المواطن عند البحث عن وظيفة

القطاع الخاص
تفضيلات المواطنين في الوظائف
أ أ
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها حول مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2023، عن تفضيلات المواطنين في البحث عن الوظائف.اضافة اعلان
وبينت "الإحصاء" أن 95 % من المواطنين المتعطلين، سيقبلون الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.


الوظائف البعيدة عن مقر السكن

وحول موقع العمل ووسائل التنقل، فإن 44 % من الذكور سيقبلون الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر حسب الإحصاء.
فيما تقبل 58% من المواطنات الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر، أما فيما يتعلق بساعات العمل، فقد أعرب 75 % من الإناث عن قبولهم العمل في وظيفة تتطلب العمل لـ8 ساعات أو أكثر.


90% يقبلون العمل 8 ساعات

وقال التقرير أن نسبة 90% من الذكور لا تمانع في العمل في وظيفة بعمل 8 ساعات أو أكثر.
4 أساليب نشطة في البحث عن الوظائف
وحددت الهيئة 4 أساليب نشطة في بحث المتعطلين المواطنين عن الوظائف والفرص العملية الملائمة، يأتي على رأسها "سؤال الأصدقاء والأقارب".
ويعتبر ذلك الوسيلة المفضلة لأكثر من 85 % من الباحثين عن العمل، يليه خيار التقدم المباشر إلى المؤسسات والشركات ويتبع هذا الخيار نحو 70 % من الباحثين عن العمل.


61% يبحثون عن عمل عبر المنصة الموحدة

وينشط 61 % من الباحثين عن العمل في البحث عن الوظائف عبر المنصة الموحدة للوظائف جدارات.
انخفاض معدل البطالة
وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وبلغ معدل البطالة للمواطنين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.


ارتفاع المعدل في الربع الثاني من العام الماضي

وكان معدل البطالة قد بلغ 9.7% في الربع الثاني من 2022، و8.5% في الربع الأول من 2023.
وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15.7% في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع السابق من 2023.


استقرار معدل بطالة الذكور

واستقر معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور من المواطنين عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.
وانخفض معدل المشتغلين المواطنين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.

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