"تقرير النيابة العامة": 416 قضية مساس بالثقة شهريًا

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وفقًا لتقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة، بلغت قضايا الجرائم الماسة بالثقة العامة 5624 قضية، بواقع 6029 متهمًا في 2021، وانخفضت في 2022 إلى 4987 قضية بواقع 4981 متهمًا. اضافة اعلان





انخفاض جرائم الثقة العامة خلال العامين الأخيرين



الأوصاف الجرمية في جرائم المعلوماتية



مسميات جديدة للفروع والدوائر



جرائم الرشوة والتزوير وشهادة الزور



جرائم نيابة الأسرة والأحداث



وانخفضت قضايا الجرائم الماسة بالثقة العامة بنسبة طفيفة بين العامين الماضيين، حيث بلغت 496 قضية شهريًا، و16 قضية يوميًا، بينما بلغت في 2022 نحو 416 قضية في الشهر.تختص نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة بالتحقيق في الجرائم التي تمس الثقة العامة، بما في ذلك جرائم الرشوة، والتزوير، وشهادة الزور وغير ذلك.وتختص نيابة الجرائم المعلوماتية بالتحقيق في الأوصاف الجرمية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وتشمل الحماية العدلية من التزوير المحررات الورقية والإلكترونية، وكافة الأختام والعلامات، والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص.وهناك عدة مسميات جديدة أعلن عنها العام قبل الماضي للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية.إضافة إلى نيابة الآداب العامة ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.فيما يتصل بمهمات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة فتختص بالتحقيق في الجرائم التي تمس الثقة العامة، بما في ذلك جرائم الرشوة، والتزوير، وشهادة الزور وغير ذلك.أما نيابة الجرائم المعلوماتية فهي تختص بالتحقيق في الأوصاف الجرمية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة متخصصة بالتحقيق في جميع الجرائم التي تهدد منظومة الآداب العامة.وتولي نيابة الأسرة والأحداث التحقيق في الجرائم التي تقع بين الأطراف الذين يكونون من أسرة واحدة، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث.وأما نيابة المخدرات فتباشر التحقيق في جميع جرائم المخدرات، والمؤثرات العقلية، بما في ذلك تهريب المخدرات وتلقيها وترويجها واستعمالها.