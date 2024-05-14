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تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي

الطلاب يؤدون الاختبارات
اختبارات - أرشيفية
أ أ
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قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية قبل نهاية العام الدراسي 1445هـ.اضافة اعلان
ويأتي ذلك بهدف تمكينهم من التسجيل بالجامعات.

صلاحيات مديري المدارس الثانوية

ويمنح القرار مديري المدارس الثانوية، صلاحية اعتماد تقديم اختبار مواد التعثر قبل نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي بصورة استثنائية.
على أن يقوم مدير المدرسة باستقبال طلبات تقديم الاختبار المتعثرين أو ممن لديهم عذر مقبول من أولياء أمور الطلاب، وإحالتهم للجنتي التحصيل الدراسي والتوجيه الطلابي لأخذ مرئياتهم حيال الطلب قبل إصدار الموافقة، وبما لا يخل بالمدة الزمنية المخصصة للاختبارات النهائية والرصد وإعلان النتائج. 

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