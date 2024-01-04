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"تقبيل وعناق".. طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاما في حفر الباطن

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المعلم أحمد هشام
أ أ
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في قصة تعكس معاني الوفاء، التقى طلاب معهد إعداد المعلمين في حفر الباطن بمعلمهم المصري بعد انقطاع 35 سنة.

طلاب يلتقون بمعلمهم بعد 35 عامااضافة اعلان


وعاش الطلاب مع معلمهم السابق أسعد اللحظات بحسب فيديو نشرته العربية حيث تذكروا خلالها أيام الصبا حينما كانوا على مقاعد الدراسة، لينطلقوا بعدها في دروب الحياة ويكون لكلن منهم قصة نجاح يسطرها ويحكيها لأولاده.

وبعد لقائهم بمعلمهم المصري، قال المعلم ويدعى د. أحمد هشام الذي تجاوز الستين من عمره تقريبا، إنه في غاية السعادة والسرور لرؤية الرجال الذي أحبهم على مدار سنين، أثناء تواجده في حفر البطن.

وأضاف "أكدت على نقطة مهمة جداً تفرق كثيرا في حياة المعلم وهو أن التدريس رسالة وليست وظيفة، رسالة لتنمية المجتمع.

قصة البحث عن المعلم المصري


من جهته قال نايف البعيجان، من سكان حفر الباطن، إنه بحث عن المعلم الدكتور أحمد هشام في كل مواقع التواصل طيلة 25 عاما حتى وصلت له وقابلته في مصر ودعوته للحضور وكان يتمنى الحضور لحفر الباطن لأنه قبل 35 سنة كان موجودا في حفر الباطن ويتمنى يرى الطلاب الذي كان يدرس لهم في يوم من الأيام.

بينما قال خلف العنزي، هذه الليلة ليلة مباركة في حياتنا بلقائنا الأستاذ الذي علمنا قبل 34 عاماً.

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