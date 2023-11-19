تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا

أ أ

يناقش مجلس الشورى في اجتماعه غدًا الاثنين، عددًا من القضايا والموضوعات.

ويبحث المجلس، التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/‏‏1444هـ. اضافة اعلان

ومن المقرر أن يستمع المجلس مجددًا إلى وجهة النظر والتوصيات المقدمة من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء حيال التقارير.





التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1443/‏‏1444هـ



علاوة على ذلك، يناقش المجلس في جلسة غدٍ، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، عقب الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.ويناقش المجلس، تقريرين تقدمهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنهما التقريران السنويان لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنهما، وفقًا لصحيفة "عكاظ".





مذكرات تفاهم وتعاون



ويصدر المجلس عددًا من القرارات المتعلقة بمذكرات للتفاهم والتعاون بين المملكة وعددٍ من الدول الصديقة.