تفعيل فحص ما قبل الزواج لمنع الأمراض الوراثية

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تنطلق جلسات الورشة السادسة عشرة لنادي الوراثة الطبي بمنطقة مكة المكرمة التي تستضيفها جامعة أم القرى، وتنظمها الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة الخميس القادم. اضافة اعلان

وتهدف الورشة إلى توعية المجتمع بالأمراض الوراثية، وتفعيل فحص ما قبل الزواج لوقف انتشار تلك الأمراض.





17 جلسة عملية معتمدة من هيئة التخصصات



تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية



كيفية الوقاية من الأمراض الوراثية



الفحص المبكر للأمراض الوراثية



مناقشات ورشة العمل



وأوضح المتحدث باسم الجمعية السعودية للطب الوراثي، البروفيسور زهير رهبيني، أن الورشة التي تستمر يومًا واحدًا حضوريًا بمقر القاعة المساندة لقاعة الملك سعود الكبرى بالجامعة وعن بعد عبر الزوم.وتشمل قرابة 17 جلسة علمية بواقع 8 ساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وبين أنه سيتم خلال الورشة تبادل الخبرات والطرق الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية وتوعية الكادر الطبي الذي يعنى برعاية مرضى الأمراض الوراثية.وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتورة أمل الهاشم أهمية مثل هذه الشراكات في الوقت الذي تتزايد به الأمراض الوراثية على مستوى المملكة وحاجة المجتمع إلى التوعية المستمرة والإرشاد الوراثي المكثف للأسر.وبما يواكب التطلعات الصحية للرؤية 2030 نحو تكثيف جهود التعاون المشترك للتوعية بخطورة الأمراض الوراثية وكيفية الوقاية منهاوأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للورشة الدكتور ضياء عرفة، استشاري الأمراض الوراثية والاستقلابية، مدير مركز الوراثة الطبي بمكة المكرمة، أن هذه الورشة تعد إحدى أهم الملتقيات العلمية والمتخصصة التي تجمع الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الوراثي.وتبادل الجهود والأفكار مع المتخصصين من خلال العديد من الورش والجلسات التي تستعرض الفحص المبكر للأمراض الوراثية وأهمية تفعيل فحص ما قبل الزواج للوقاية من تكرار حدوث الأمراض الوراثية في المجتمع.وفحص المواليد المبكر واستعراض حالات الأمراض الوراثية النادرة في العالم، وشرح أهمية الإنزيمات البديلة لعلاج أمراض الترسبات الوراثية، وطرق التشخيص الحديثة لمن يعانون الإعاقات الذهنية والجسدية.1 - استعراض الفحص المبكر للأمراض الوراثية.2 - أهمية تفعيل فحص ما قبل الزواج للوقاية.3 - فحص المواليد المبكر.4 - استعراض حالات الأمراض الوراثية النادرة.5 - الإنزيمات البديلة لعلاج أمراض الترسبات الوراثية.6 - طرق التشخيص الحديثة لمن يعانون الإعاقات.7 - تشخيص الأمراض الوراثية عند الأجنة وقبل الولادة