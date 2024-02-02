تفعيل المصلي المتنقل في المتنزهات والشواطئ

قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، بتفعيل المصلى المتنقل في المتنزهات والشواطئ.اضافة اعلان
تفعيل المصلى المتنقل في المتنزهات والشواطئ
وباشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، أعمالها
التوعوية في حث المجتمع وتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها، من خلال
تفعيل المصلى المتنقل.
خطة إدارة التوعية والتوجيه وتنفيذها في المحافظات
جاء ذلك وفق خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض، لتنفيذها في
الهيئات والمحافظات التابعة، وشملت الحدائق العامة والمتنزهات بوسط المحافظة
ومركزي نفي والجمش
الإعلان عن جاهزية المصليات المتنقلة بجميع الخدمات
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد
الشبانات، جاهزية المصليات المتنقلة بجميع الخدمات ، مثمنًا متابعة ودعم معالي
الرئيس العام.