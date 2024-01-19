تفاعل واسع مع تدشين مبادرة "فتبينوا" بمنطقة عسير (فيديو)

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لاقت مبادرة "فتبينوا" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، للقضاء على الدعاوى الكيدية ونشر التسامح في المجتمع، تفاعلاً واسعًا من جانب المواطنين. اضافة اعلان





الأمير تركي بن طلال



تفاعل أهالي عسير مع المبادرة



pic.twitter.com/hncBP56CKi فيديو | مستشار في إمارة عسير د. فارس العمري: أهل المنطقة تفاعلوا مع تدشين مبادرة "فتبينوا" وهذا يدل على الوعي الكبير من الأهالي #الإخبارية January 19, 2024

أهداف مبادرة فتبينوا



وقال المستشار في إمارة عسير، الدكتور فارس العمري، لفضائية "الإخبارية"، إن كل من يقترب من الأمير تركي بن طلال يشعر بالدهئة، على مستوى القدرة على السيطرة، العمل الدؤوب من أجل تنمية الإنسان في منطقة عسير.وأشار العمري إلى أن الأمير تركي أحب أهل منطقة عسير، وهم بادلوه الحب بحب.وأضاف أن شرائح المجتمع تفاعلت مع المبادرة، حيث وصل عدد المتابعين للهاشتاق بعد 25 دقيقة إلى 6 ملايين، وبعد الساعة الأولى وصل إلى 14 مليونًاوتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.ودعا الأمير تركي أهالي عسير إلى زيادة التسامح وتوطيد مساحة الوئام بينهم، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على القضاء على الشكاوى الكيدية، سعيًا لتطوير المنطقة الذي يطمح فيه.