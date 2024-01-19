تفاعل واسع مع تدشين مبادرة "فتبينوا" بمنطقة عسير (فيديو)

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لاقت مبادرة "فتبينوا" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، للقضاء على الدعاوى الكيدية ونشر التسامح في المجتمع، تفاعلاً واسعًا من جانب المواطنين.
الأمير تركي بن طلال وقال المستشار في إمارة عسير، الدكتور فارس العمري، لفضائية "الإخبارية"، إن كل من يقترب من الأمير تركي بن طلال يشعر بالدهئة، على مستوى القدرة على السيطرة، العمل الدؤوب من أجل تنمية الإنسان في منطقة عسير.
وأشار العمري إلى أن الأمير تركي أحب أهل منطقة عسير، وهم بادلوه الحب بحب.
تفاعل أهالي عسير مع المبادرةوأضاف أن شرائح المجتمع تفاعلت مع المبادرة، حيث وصل عدد المتابعين للهاشتاق بعد 25 دقيقة إلى 6 ملايين، وبعد الساعة الأولى وصل إلى 14 مليونًا
فيديو | مستشار في إمارة عسير د. فارس العمري: أهل المنطقة تفاعلوا مع تدشين مبادرة "فتبينوا" وهذا يدل على الوعي الكبير من الأهالي#الإخبارية pic.twitter.com/hncBP56CKi— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2024
أهداف مبادرة فتبينوا وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.
ودعا الأمير تركي أهالي عسير إلى زيادة التسامح وتوطيد مساحة الوئام بينهم، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على القضاء على الشكاوى الكيدية، سعيًا لتطوير المنطقة الذي يطمح فيه.