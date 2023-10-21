تفاصيل منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات اضافة اعلان



خطة تشغيلية



وافقت الهيئة العامة للنقل لمنح امتياز النقل العام بالحافلات لشركة نورث وست باص "تحالف شركة موفنتيس مع شركة القائد السعودية للنقل".وذلك في إطار تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات في المملكة، والذي تم خلاله الإعلان عن تقسيم خطوط النقل الى 3 مناطق رئيسية هي منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الشمال الغربي والمنطقة الجنوبية.واشترطت الهيئة وجود شريك أجنبي لإعطاء الامتياز في المشروع للعمل على تطوير منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الشركات الأجنبية العريقة على مستوى العالم؛ حيث سيقوم التحالف الحاصل على الامتياز بتشغيل خطوط النقل العام بالحافلات في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة، حسب الوطن.من جانبه أوضح العضو المنتدب لشركة موفنتيس جوردي كاستيلس؛ أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في مدينة جدة وتغطي ممر البحر الأحمر بأكمله بما في ذلك الطائف ومكة وينبع وصولاً إلى تبوك في المنطقة الشمالية.وتابع: بالإضافة إلى الفروع التي تتجه الى الداخل للاتصال بباقي المدن الأخرى لتغطي المدينة المنورة والعاصمة الرياض وصولاً إلى حائل، وفق شبكة نقل من 23 طريقاً و14 ممراً موزعة على شبكة طول تبلغ 21,623 كم تخدمها 11 محطة موزعة في مختلف المناطق و تخدم ما يقدر بنحو 1,5 مليون مسافر سنوياً.