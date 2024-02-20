تفاصيل مبادرة تعليم جدة لاحترام الكتب التعليمية

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أطلقت مدارس جدة مبادرة المحافظة على الكتب الدراسية، تزامناً مع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، التي تنتهي غدًا الأربعاء.





مبادرة تعليم جدة لاحترام الكتب الدراسية



المدارس خصصت حاويات خاصة ورفوف متعددة



الكتاب المدرسي وعاء للمعرفة والعلوم القيمة



وتهدف المبادرة إلى المحافظة على الكتاب المدرسي وترسيخ أهمية احترامه، وعدم امتهانه أو وضعه في مكان غير لائق بعد الانتهاء من دراسة المقرر، باعتبار ذلك واجباً تربوياً وأخلاقياً، نظراً لما تتضمنه الكتب المدرسية من آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة وعلوم ومعارف نافعة.وخصّصت المدارس حاويات خاصة ورفوف في أماكن متعددة داخل مبانيها وخارجها لوضع الكتب فيها بعد الانتهاء من أداء الاختبارات، حيث زينت تلك الأماكن والحاويات بعبارات تربوية تحث على احترام الكتاب.وتهدف إلى توعية الطلبة بأهمية الاحتفاظ به أو وضعه في مكتبة المدرسة أو في مكان لائق، وعدم إلقاءه وتمزيقه كونه يحوي علومًا قيمة علاوة على ما يتضمنه من آيات قرآنية وأحاديث شريفة ولما يمثله الكتاب من رمز للعلم وحاضن للمعرفة وتناقلها عبر العصور.الموجه الطلابي عمر بن صديق أوضح أن مبادرة المدارس تأتي في إطار المحافظة على الكتاب كونه في حد ذاته وعاء للمعرفة والعلوم القيمة، وبالتالي فإن ‏الحفاظ عليه يُعد وعي ومسؤولية وسلوك حضاري.وتعمل المبادرة على تعزيز التكامل بين الطلبة في استفادتهم من كتب زملائهم وبالتالي تقليل الهدر المالي وتوفير التكاليف وغيرها من القيم التي تتضمنها أهداف الحملة.