تفاصيل لائحة المحافظة على المعلومات والوثائق الرسمية

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نشرت جريدة أم القرى لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق والمعلومات، بهدف وضع ضوابط للمحافظة على المعلومات والوثائق، وتنظيم المراسلات الواردة والصادرة.





تفاصيل لائحة الاتصالات والوثائق الرسمية



حظر تناول المعلومات والوثائق الرسمية ولو بعد ترك الخدمة



وجوب إتلاف مستودات الوثقائق بآلة الفرم



ونصت على عدم ممارسة أي سلوك يمكن أن يلحق ضررا بالوثائق ككل، من خلال الأكل والتدخين وغير ذلك، إضافة إلى حظر جميع الأفعال التي قد تؤدي إلى تلف الوثائق والإضرار بها كالتدبيس والتخريم، وايضا بتراكمها دون حفظ.جاء ذلك في تقرير لقناة "الاخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس".وتضمنت اللائحة مواد ملزمة للمحافظة على سرية الوئاثق ومعلوماتها، وحظرت على كل من يطلع على بيانات ووثائق سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة ، ألا يقوم بجعلها مادة للحديث العام والخاص.وطالبت اللائحة الجديدة بوجوب إبتلاف مسودات الوثائق بآلة الفرم، وفقا للائحة الإتلاف.ومنعت اللائحة إعطاء المراجعين صورا من الرسائل أو المعلومات أو القيام بتسليمها لهم، والاكتفاء بتزويدهم بمذكرات مراجعتهم توضح رقم قيد الرسائل أو المعاملات والتاريخ في الجهات التي وردت إليها.