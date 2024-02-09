تفاصيل لائحة المحافظة على المعلومات والوثائق الرسمية (فيديو)

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نشرت جريدة أم القرى لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق
والمعلومات، بهدف وضع ضوابط للمحافظة على المعلومات والوثائق، وتنظيم المراسلات الواردة
والصادرة.
تفاصيل لائحة الاتصالات والوثائق الرسميةونصت على عدم ممارسة أي سلوك يمكن أن يلحق ضررا بالوثائق ككل، من خلال الأكل
والتدخين وغير ذلك، إضافة إلى حظر جميع الأفعال التي قد تؤدي إلى تلف الوثائق والإضرار
بها كالتدبيس والتخريم، وايضا بتراكمها دون حفظ.
جاء ذلك في تقرير لقناة "الاخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس".
حظر تناول المعلومات والوثائق الرسمية ولو بعد ترك الخدمةوتضمنت اللائحة مواد ملزمة للمحافظة على سرية الوئاثق ومعلوماتها، وحظرت
على كل من يطلع على بيانات ووثائق سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة ، ألا يقوم
بجعلها مادة للحديث العام والخاص.
وجوب إتلاف مستودات الوثقائق بآلة الفرموطالبت اللائحة الجديدة بوجوب إبتلاف مسودات الوثائق بآلة الفرم، وفقا
للائحة الإتلاف.
ومنعت اللائحة إعطاء المراجعين صورا من الرسائل أو المعلومات أو القيام بتسليمها لهم، والاكتفاء بتزويدهم بمذكرات مراجعتهم توضح رقم قيد الرسائل أو المعاملات والتاريخ في الجهات التي وردت إليها.
فيديو | جريدة أم القرى تعلن تفاصيل لائحة المحافظة على الوثائق الرسمية ومعلوماتها#الإخبارية pic.twitter.com/rtKf1ReEus— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2024