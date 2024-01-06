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تفاصيل فعاليات دورة الإمام عبد اللطيف آل الشيخ الخامسة.. البرنامج و3 مميزات

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الدورة
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أعلن مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض عن فعاليات دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ الخامسة بجامع خليل بن سبعان وسارة سنيل بحي طويق.

موعد بداية دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ:اضافة اعلان


أوضح أن الدورة تبدأ يوم الجمعة 22 جمادي الآخر إلى الأربعاء 28 جمادي الآخر 1445هجريا، بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة.

تبدأ المحاضرة الافتتاحية بعنوان "العلم الشركي ومكانة أهله لفضيلة الشيخ محمد بن بخيت الحجيلي، إمام وخطيب مسجد قباء وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وتضم كذلك العديد من المحاضرات الخاصة بالشيوخ وتكون بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.

وهي :

1- شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الأجري لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي.

2- شرح حائية ابن أبي داود لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد النفيعي.

3- رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلام السعدي لفضيلة الشيخ خالد بن سعد السرهيد

4- شرح كتاب الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي.

5- شرح الموقظة في مصطلح الحديث للذهبي لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيي الحدادي.

من مميزات الدورة ما يلي:


وسيلة نقل لطلاب جامعة الإمام وجامعة الملك سعود مع وجبة عشاء.

يوجد بث مباشر للدورة.

يوجد مكان مخصص للنساء.

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