الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف طفلتين بعد تخديرهما في مصر.. "الأم" تخرج عن صمتها

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لحظة الاختطاف
أ أ
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خرجت والدة الطفلتين المصريتين المخطوفتين على يد والدهما  عن صمتها لتكشف كواليس مثيرة.

الأم تروي تفاصيل اختطاف طفلتيها على يد والدهما:


وقالت هبة حسن، والدة الطفلتين جنا وحنين إنهما خدرتا داخل مصعد منزلهما، وأنها وجدت واحدة من البنتين مخدرة في الشارع حين عادت من عملها على وجه السرعة إثر تلقيها خبر خطفهما.

وأضافت في مقابلة مع برنامج "تفاعلكم" أن جنا التي وجدتها مرمية في الشارع تبلغ من العمر 11 عاماً، وتواجه أصلا مشاكل في التنفس، متسائلة "كيف تمكن الأب من فعل ذلك، وهو يدرك ما تعانيه".

وتابعت أن ابنتها الكبرى حنين البالغة من العمر 14 عاماً لا تزال مخطوفة ولا تعرف مكانها، ولكنها تواصلت معها عبر الهاتف في اليوم التالي من خطفها.

ولفتت إلى أن حنين راحت تشكو من اشتياقها لها ولأختها الصغرى، معربة عن خوفها من ألا تراهما مجدداً، لكنها عادت وأقفلت الخط سريعا، ولم تعاود الاتصال ثانية.

وأوضحت الأم المصدومة أنها حين عادت من عملها إثر تلقيها خبر الخطف، وجدت بعض قطع القطن الملطخة بالدماء، فأخذتها وتوجهت إلى الشرطة، ثم أخذت الفيديوهات التي انتشرت لعملية التخدير والخطف في المصعد، وعرضتها على النيابة، مؤكدة أنها لن تستسلم أبداً وستواصل العمل على إعادة حنين إلى حضنها.

وأشارت والدة الطفلتين إلى أنها حالياً لا معلومات لديها على الإطلاق عن مكان ابنتها الكبرى، لكنها تتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة القضية، كما تحدثت عن حجم الأذى والضرر الذي لحق بابنتيها، إثر الخطف.

تفاصيل الواقعة المثيرة بعد انتشار فيديو اختطاف الطفلتين:


في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تخدير فتاتين داخل مصعد في مصر وخطفهما من قبل رجلين.

وكشفت وزارة الداخلية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما التي بلغت عن واقعة الاختطاف. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.

وجاء في البيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما.

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وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما من دون رغبتها.

 

وطلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك".

الأب استعان بشخصين لارتكاب الواقعة:


وتابع بيان الداخلية: "بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية".

وأوضح بيان الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمناقشتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".


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