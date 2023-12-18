الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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تفاصيل تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين بمطارات المملكة

الطيران المدني (2)
الطيران المدني
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 دشَّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج،  أمس، مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين.

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جاء ذلك بحضور نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين لشركة مطارات القابضة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وممثلي الشركات العاملة بمطارات المملكة، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض.

يهدف المشروع:



توظيف أحدث التقنيات لإدارة وتحليل تدفق المسافرين في جميع مطارات المملكة للرقي بتجربة المسافر

مزايا المشروع:


وصول دقة البيانات المرصودة باستخدام النظام الرقمي لـ 98 % وحجم العينة إلى 99 % من إجمالي عدد المسافرين في مرحلتي القدوم والمغادرة في المطارات.

بشمل قياس أوقات انتظار المسافرين:


1- منطقة المغادرة 

2- التفتيش الأمني 

3- الجوازات 

4- مساعدة المسافرين ذوي الإعاقة 

5- إنهاء إجراءات السفر

منطقة القدوم 


1- استلام الأمتعة والجمارك .
2- الجوازات .


من جهته، أوضح الدعيلج، أن تدشين مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين يأتي بعد أن وجدت مبادرة (مسافر بلا حقيبة) رواجاً وانطباعاً مميزاً لجميع حجاج بيت الله الحرام، كتجربة سهلت لضيوف الرحمن مقدمهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة، مُشيراً إلى أن المبادرة هي امتداد لعدة مبادرات أطلقتها الهيئة كإصدار لائحة حقوق المسافرين التي تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى أرقى درجات التميز.
 
وأفاد بأن الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقًا من دورها التنظيمي والرقابي، اتخذت العديد من الخطوات مستهدفةً تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة لتؤدي دورَها بفاعلية في تحسين تجربة المسافر، والتحول الرقمي كأحد أولوياتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين تأكيدًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030 .
 
وأكد أن منجزات منظومة قطاع الطيران تأتي وفق الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ليحقق هذا الدعم تلك التحولات التي تعود بالنفع على المسافرين وخدمتهم، مقدمًا في ختام كلمته، الشكر لجميع القائمين بالمشروع لجهودهم المشتركة ودعمهم والإسهام في تفعيل مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين.



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