تفاصيل تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين بمطارات المملكة

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دشَّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس، مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين.

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جاء ذلك بحضور نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين لشركة مطارات القابضة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وممثلي الشركات العاملة بمطارات المملكة، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض.





يهدف المشروع:



مزايا المشروع:





بشمل قياس أوقات انتظار المسافرين:



منطقة القدوم



pic.twitter.com/kdOQBU1hzI مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين؛ منصة متكاملة تساهم في توفير بيانات دقيقة وذات جودة عالية لتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة. #المسافر_أولاً December 18, 2023

توظيف أحدث التقنيات لإدارة وتحليل تدفق المسافرين في جميع مطارات المملكة للرقي بتجربة المسافروصول دقة البيانات المرصودة باستخدام النظام الرقمي لـ 98 % وحجم العينة إلى 99 % من إجمالي عدد المسافرين في مرحلتي القدوم والمغادرة في المطارات.1- منطقة المغادرة2- التفتيش الأمني3- الجوازات4- مساعدة المسافرين ذوي الإعاقة5- إنهاء إجراءات السفر1- استلام الأمتعة والجمارك .2- الجوازات .من جهته، أوضح الدعيلج، أن تدشين مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين يأتي بعد أن وجدت مبادرة (مسافر بلا حقيبة) رواجاً وانطباعاً مميزاً لجميع حجاج بيت الله الحرام، كتجربة سهلت لضيوف الرحمن مقدمهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة، مُشيراً إلى أن المبادرة هي امتداد لعدة مبادرات أطلقتها الهيئة كإصدار لائحة حقوق المسافرين التي تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى أرقى درجات التميز.وأفاد بأن الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقًا من دورها التنظيمي والرقابي، اتخذت العديد من الخطوات مستهدفةً تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة لتؤدي دورَها بفاعلية في تحسين تجربة المسافر، والتحول الرقمي كأحد أولوياتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين تأكيدًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030 .وأكد أن منجزات منظومة قطاع الطيران تأتي وفق الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ليحقق هذا الدعم تلك التحولات التي تعود بالنفع على المسافرين وخدمتهم، مقدمًا في ختام كلمته، الشكر لجميع القائمين بالمشروع لجهودهم المشتركة ودعمهم والإسهام في تفعيل مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين.اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة