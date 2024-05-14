الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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تفاصيل تصريحات متحدث الأرصاد حول ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

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متحدث الأرصاد
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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلةاضافة اعلان

وفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أوضح أنه خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله سيكون من الملاحظ ارتفاع في درجات الحرارة خاصة وقت الظهيرة على مناطق المملكة.


وبيّن أن فصل الصيف من المتوقع أن يدخل في الأول من يونيو المقبل، وأن المناطق الشرقية والوسطى ستشهد درجات حرارة مرتفعة من حارة إلى شديدة الحرارة.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأشار إلى توقعات بجولة جديدة من الأمطار في نهاية فصل الربيع على مناطق مختلفة من المملكة، متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة على الشمالية والمرتفعات الشرقية وأجزاء من الوسطى والمناطق الجنوبية.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.


الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة


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