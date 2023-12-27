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تفاصيل برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بجامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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كشفت جامعة الملك سعود، عن تفاصيل برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بالجامعة، ومساراته وأهدافه، والبرامج التي يقدمها.

برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في إعداد طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين، وتطوير وإبراز قدراتهم وتنمية آفاق تفكيرهم ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العليم ومجالات الموهبة المتعددة والمتميزة على مستوى الجامعة والمجتمع.

المسارات

مسار المتفوقين ومستمري التفوق.
مسار الموهوبين.
مسار التلمذة .

الخدمات المقدمة

-تنظيم الزيارات الميدانية والعلاقات التعاونية المشتركة بين الطلبة ومجموعة اسعة من الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
-ربط الطلبة المتفوقين بأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين المتميزين، وكذلك ربط الطلبة الموهوبين بالجهات -المختصة بتطوير الموهبة وتنميتها داخيًا وخارجيًا.
-تنظيم برامج زيارات لجهات علمية مرموقة.
-تقديم منح تدريبية عملية محلية وخارجية.
-تنظيم الملتقيات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالتفوق والموهبة والإبداع.
-المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية.
-تنظيم ملتقى سنوي تحت شعار "رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين".
-تنظيم مشروع جائزة "الطلبة المتفوقين والموهوبين".
-إصدار نشرية دورية للبرنامج.
تنظيم المسابقات الإبداعية وإعداد المطويات الترويجية والتربوية الخاصة برعاية التفوق والموهوبة.

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