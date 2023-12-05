الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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تفاصيل الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة في الحرم المكي

الحرم المكي
الحرم المكي
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تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم.
كما تقوم على تقديم سبل الراحة لهم داخل أرجاء البيت العتيق من خلال تجهيز المواقع وأنسنتها، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.اضافة اعلان

تجهيز المصليات بالحرم المكي

وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم. كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب، تسهيلا لحركة دخولهم وخروجهم.

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وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الـ3 الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور الأول مقابل باب "91"، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة - باب "68"، والدور الأرضي باب "68" بجوار سلالم الشبيكة.

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