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صحيفة تواصل الالكترونية

تغريم شركات اتصالات (50) مليون ريال والكشف عن السبب

الاتصالات السعودية
أرشيفية
أ أ
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ألزمت هيئة الاتِّصالات والفضاء وتقنية المعلومات عدَّة شركات للاتِّصالات بدفع غرامات، بقيمة 50 مليونَ ريالٍ بعد اكتساب الأحكام الإدارية الصفة القطعية.

مخالفات شركات اتصالات

جاء ذلك نتيجة مخالفات ارتكبتها هذه الشركات أضرَّت بالعملاء، والتي تمثَّلت أبرزها في تفعيل خدمات الإنترنت لبعض العملاء دون طلب منهم، وإعلان عن عروض ترويجية دون موافقة الهيئة.
وكذلك التعديل على الباقات بدون موافقة، وتأسيس بطاقات اتِّصال بطرق غير نظامية، وعدم إشعار المستخدمين برسائل صوتية عند معاودة الاتِّصال بالأرقام التابعة للدُّول التي ترد منها المكالمات الاحتيالية، وعدم السماح بطلبات التعليق أو الإلغاء عن طريق الفروع.

عدم نشر حقوق ومسؤوليات المشتركين

كما تضمَّنت المخالفات عدم نشر حقوق ومسؤوليات المشتركين، وبيع بطاقات اتِّصالات في غير منافذ البيع، وعدم تضمين إجراءات الشكاوى وتصعيدها في العقود مع العملاء، والامتناع عن تنفيذ توجيه الهيئة، وعدم توفير خدمات ترشيح مجانية عن الرسائل القصيرة؛ لحجب الرسائل غير المرغوبة.
 وعدم التحقق من تراخيص الوكلاء والموزعين قبل التعاقد لبيع بطاقات الاتِّصال، واستخدام النطاقات دون تخصيص مسبق من الهيئة، وغيرها من المخالفات. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في حماية المستخدمين، وتعزيز المنافسة لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات متكاملة للعملاء.اضافة اعلان

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