تغريم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية

أ أ

غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة مبلغ 320 ألف ريال خلال الشهرين الماضيين، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة. اضافة اعلان





الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية





193 جولة ميدانية رقابية





مخالفات رصدتها الأمانة





التزام المقاولين المنفذين بالجودة والسلامة



وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، على متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الشهرين الماضيين 193 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة.ورصدت الأمانة مخالفات تتعلق بعدم توفير وسائل السلامة في منطقة العمل، وترك المخلفات بعد الانتهاء من العمل، والعمل بدون تراخيص نظامية، وعدم تجديد تراخيص الحفر.وحرصت الأمانة على التأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.