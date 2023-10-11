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صحيفة تواصل الالكترونية

تغريم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية

البنية التحتية1
مشاريع البنية التحتية
أ أ
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غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة مبلغ 320 ألف ريال خلال الشهرين الماضيين، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.اضافة اعلان


الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية

 وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، على متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية.


193 جولة ميدانية رقابية

 من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الشهرين الماضيين 193 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة.


مخالفات رصدتها الأمانة

ورصدت الأمانة مخالفات تتعلق بعدم توفير وسائل السلامة في منطقة العمل، وترك المخلفات بعد الانتهاء من العمل، والعمل بدون تراخيص نظامية، وعدم تجديد تراخيص الحفر.


التزام المقاولين المنفذين بالجودة والسلامة

وحرصت الأمانة على التأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.

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