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تعيين اللواء يوسف الزهراني مديرًا لشرطة المدينة المنورة

أمير منطقة المدينة
جانب من اللقاء
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استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اللواء يوسف الزهراني، بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة.
حضور الاستقبال
وحسب بيان نشره حساب أمانة المدينة المنورة، فقد رافق قائد شرطة المنطقة، العقيد فواز الدخيل، مدير الدوريات الأمنية بالمنطقة، والعقيد فيصل الدوسري، مدير مرور المنطقة، المعينين حديثاً، وذلك بحضور المدير السابق لشرطة المنطقة اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية العقيد طارق القرافي.
و خلال اللقاء، هنأ أمير منطقة المدينة المنورة الجميع بهذه الثقة متمنياً لهم التوفيق في تأدية مهامهم على النحو الأمثل، كما أشاد بجهود اللواء المشحن في إدارة شرطة المنطقة خلال الفترة السابقة بكفاءة واقتدار.
على الجانب الآخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق سيول مركز الجرنافه جنوب المدينة المنورة.
ووثق المقطع، مشاهد مبهجة لجريان وتدفق السيول في مركز الجرنافه، بعد أمطار غزيرة جنوب المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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