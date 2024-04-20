تعليم نجران: تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بعد

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أعلنت إدارة تعليم نجران عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، وتحويلها -عن بُعد - عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإدارات تعليم نجران ومحافظات خباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب، ويدمة، ومكاتب التعليم.

ويأتي هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.



وقبل ذلك، أعلنت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة حضورياً غداً، بجميع كليات الجامعة، في المقر الرئيس وفي المحافظات، وفي جميع مدارس تعليم عسير.



تحذير الأرصاد:



تعليم عسير:



تعليق الدراسة بعدة مناطق:



وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.فيما أشار تعليم عسير إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم بمحافظات محايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ليوم غدٍ الاحد.وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لها، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.