تعليم مكة تعلق الدراسة المسائية الحضورية اليوم

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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًاعلى سلامة الجميع، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 27 -2-1445هـ اضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية لإدارة تعليم مكة في "إكس" حيث قررت تحويل الدراسة عبر "مدرستي" في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.





منصة مدرستي واجهة مثالية





525 ألف معلم ومعلمة



الدراسة الافتراضية



أكثر من 6 ملايين طالب على المنصة



وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.كانت البداية قبل ثلاثة أعوام، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، بعد أن لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية في ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة.وجاء ذلك مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعارًا آخر، والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.وبات يستفيد من المنصة منذ ذلك الوقت أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.