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تعليم مكة تعلق الدراسة المسائية الحضورية اليوم

منصة مدرستي
منصة مدرستي
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قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًاعلى سلامة الجميع، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 27 -2-1445هـ اضافة اعلان
جاء ذلك على الصفحة الرسمية لإدارة تعليم مكة في "إكس" حيث قررت تحويل الدراسة عبر "مدرستي" في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.


منصة مدرستي واجهة مثالية

وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.
ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.


525 ألف معلم ومعلمة 

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

الدراسة الافتراضية

كانت البداية قبل ثلاثة أعوام، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، بعد أن لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية في ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة.
وجاء ذلك مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعارًا آخر، والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.

أكثر من 6 ملايين طالب على المنصة

وبات يستفيد من المنصة منذ ذلك الوقت أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

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