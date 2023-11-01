"تعليم مكة" تُحوّل الدارسة عبر "مدرستي" اليوم الأربعاء

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قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17/4/1445هـ.

وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، في جميع المدارس المسائية والليلية في المنطقة ومحافظة الجموم. اضافة اعلان





طقس المملكة اليوم





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة و 35 في جدة والأحساء.وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في ينبع والدمام، و33 في جازان والصمان والقنفذة و32 درجة في الخرج والدهناء وشرورة، ووادي الدواسر، و31 درجة في المدينة المنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 10، وأبها 14، والباحة 15، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.