الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تعليم مكة" تُحوّل الدارسة عبر "مدرستي" اليوم الأربعاء

مدرستي
تعليم مكة
أ أ

قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17/4/1445هـ.
وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، في جميع المدارس المسائية والليلية في المنطقة ومحافظة الجموم.اضافة اعلان


طقس المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.


درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة و 35 في جدة والأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في ينبع والدمام، و33 في جازان والصمان والقنفذة و32 درجة في الخرج والدهناء وشرورة، ووادي الدواسر، و31 درجة في المدينة المنورة والرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها 14، والباحة 15، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
11:55 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرين

F91FcKAWoAAavmw
11:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض

98898
10:03 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة.. شاهد بحيرات سيول الرمة والثمامية والحليفة في حائل

أخبار السعودية
9:51 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغرامات ضخمة للعبث بعدادات الكهرباء

اقرأ أيضا

العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

ينطلق اليوم.. 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي للأمن السيبراني

"الحصيني" يكشف الخريطة المطرية مع انخفاض الحرارة بهذه المناطق

غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول

عاجل.. بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي مشمولاً بالزيادة الجديدة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تعليم النماص تقلبات جوية 10:22 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم النماص: استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي .. غداً

تعليم تبوك 8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

سد الاحسبة 2:41 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

فتحُ بوابات سد الأحسبة بالباحة لتصريف ٢ مليون م٣

أهم 10 9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

اقرأ أيضا

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
7:52 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

غرامات ضخمة تنتظر العابثين بعدادات الكهرباء.. تعرف عليها

مساكن الحجاج
7:41 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

اعتماد 21 مكتبًا هندسيًا للكشف على مساكن الحجاج

تدريب المواطنين
7:38 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

مليون مواطن متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب

F90ThbRXsAAUC4z
7:22 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"المسند": شهر نوفمبر الأكثر أمطارًا على هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
11:53 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

الضمان الاجتماعي
11:48 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

امن الطرق
11:43 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة

الوسواس القهري
10:02 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. علاج أول حالة من نوعها لمرضى الوسواس القهري والصرع

أخبار السعودية
9:51 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغرامات ضخمة للعبث بعدادات الكهرباء

مجلس الضمان الصحي
9:39 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ما موقف موظفي القطاع الخاص من التأمين الصحي الوطني؟