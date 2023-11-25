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"تعليم عسير" يستعد لاستقبال 280 ألف طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني

الطلاب
ارشيفية
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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير استعداداتها لاستقبال 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة غدًا، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.اضافة اعلان

تهيئة البيئات التعليمية 

وأوضحت الإدارة إتمام تهيئة البيئات التعليمية والتجهيزات الأساسية، وترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، إضافة إلى إعداد خطط لزيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية؛ بهدف تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد صالح عقالا، وفق خطة عمل منظمة بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية.

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