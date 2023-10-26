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تعليم حفر الباطن يعتمد مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المحافظة

وزارة التعليم
وزارةالتعليم
أ أ
اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المحافظة " البنين والبنات "، ابتداءً من يوم الأحد القادم.
وبيّنت أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب والطالبات، يبدأ عند الساعة الـ 7:15 صباحاً، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحاً.اضافة اعلان

منطقة المدينة المنورة
وفي وقت سابق، اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقالت إن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب يبدأ عند الساعة الـ 7:30 صباحاً، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:45 صباحاً.

بداية الطابور الصباحي للطالبات:

ويبدأ الطابور الصباحي في مدارس الطالبات عند الساعة الـ 7:15 صباحاً على ان تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحاً.

إدارة تبوك تبدأ الدوام الشتوي :

وكما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بداية من اليوم لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.

ونوهت أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:45 دقيقة صباحًا.

مواعيد تعليم عسير:

فيما أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة.

وقالت إدارة تعليم عسير، إن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً.
ودعت قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.

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