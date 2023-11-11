تعليم جازان يستقبل أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ ، في أكثر من 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية. اضافة اعلان





تعليم جازان:

تشمل مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة .وأعدت الإدارة منظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة للتهيئة النفسية والتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية .كما أطلقت الإدارة خدمة الهاتف الاستشاري الذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد النشرات التربوية عبر القنوات الرسمية .