تعليم جازان يستقبل أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال
أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي
1445هـ ، في أكثر من 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية.
تعليم جازان:
تشمل مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة .
وأعدت الإدارة منظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة للتهيئة النفسية والتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية .
كما أطلقت الإدارة خدمة الهاتف الاستشاري الذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد النشرات التربوية عبر القنوات الرسمية .