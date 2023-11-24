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تعليم جازان جاهز لاستقبال 220 ألف طالب مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تعليم جازان
إدارة تعليم جازان
أ أ
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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها لاستقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1400 مدرسة بعد غدٍ الأحد.اضافة اعلان
وذلك للعودة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع المدارس

وأكدت الإدارة جاهزية كافة مدارسها لاستقبال الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر, حيث جرى ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة ‎%100 بالتكامل مع الإدارات المعنية.

تقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات

إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

متابعة الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي اعتماد خطط لفرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية وفق الخطط المعتمدة.

إعداد خطط مبادرتي قادرون ومنافسون لتحسين النتائج

مشيرًا إلى إطلاق حزمة من البرامج وورش العمل واللقاءات التربوية إضافة لإعداد الخطط الخاصة بمبادرتي قادرون ومنافسون لتحسين نتائج الاختبارات الوطنية والدولية.

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