الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعليم تبوك يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة

تعليم تبوك
تعليم تبوك
أ أ
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بعد غدٍ لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.
 

الدوام الشتوي بمدارس تبوكاضافة اعلان


حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:45 دقيقة صباحًا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد .

تعليم عسير 


وقالت إدارة تعليم عسير، إن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً.

ودعت قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.

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