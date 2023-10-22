تعليم تبوك يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة

الدوام الشتوي بمدارس تبوك اضافة اعلان



تعليم عسير



اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الشتوي بعد غدٍ لجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية ورياض الأطفال بالمنطقة.حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:30 صباحًا وبداية الحصة الأولى عند الساعة 7:45 دقيقة صباحًا.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد .وقالت إدارة تعليم عسير، إن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً.ودعت قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.