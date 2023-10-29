تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

أ أ

أعلنت إدارة تعليم تبوك، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بعد تنبيهات المركو الوطني للأرصاد.





تعليم تبوك

هطول أمطار على تبوك

اضافة اعلان

وقالت إدارة تلعيم تبوك عبر حسابها على موقع "إكس"، :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين الموافق 15-4-1445 هـ والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط نحيطكم باستمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق #منصة_مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس".وفي وقت سابق، شهدت منطقة تبوك اليوم، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع، وما زال هطول الأمطار مستمراً.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.وأوضح أن أجزاء من منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة.وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول والمتوقع بمشيئة الله استمرارها خلال الساعات القادمة.وطالب بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وأتباع تعليمات الجهات المختصة.أمطار رعدية على معظم مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مكة والمدينة وتبوك والرياض وعدد من المناطق.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.