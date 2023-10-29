الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعليم النماص: استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي .. غداً

تعليم النماص تقلبات جوية
تعليم النماص
أ أ
أعلنت إدارة تعليم النماص، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

الدراسة عن بعد في النماصاضافة اعلان


وقالت إدارة تعليم النماص، في بيان عبر حسابها في منصة إكس "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الاثنين ١٥  / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم تبوك، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بعد تنبيهات المركو الوطني للأرصاد.

تعليم تبوك


وقالت إدارة تلعيم تبوك عبر حسابها على موقع "إكس"، :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين الموافق 15-4-1445 هـ والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط نحيطكم باستمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق منصة مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس".

هطول أمطار على تبوك


وشهدت منطقة تبوك اليوم، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع، وما زال هطول الأمطار مستمراً.
 جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.

وأوضح أن أجزاء من منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة.

 وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول والمتوقع بمشيئة الله استمرارها خلال الساعات القادمة.

وطالب بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وأتباع تعليمات الجهات المختصة.

اقرأ أيضا

المركز الوطني للأرصاد
10:00 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "عسير"

أهم 10
9:43 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

WhatsApp Image 2023-10-29 at 8.34.37 PM
9:41 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مختص يقدم "روشتة نصائح" لمزراعي الرومان أثناء تساقط الأمطار

تعليم تبوك
8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

اقرأ أيضا

جامعة أم القرى تعلن مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني

تنبه مهم لمستخدمي الطرق في منطقة تبوك

تحذير من هيئة الزكاة بشأن رسالة وهمية عبر بريد المستخدمين

شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تعليم تبوك 8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

أخبار السعودية 4:58 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. تدشين تطبيق دوم وإرشادات لمواجهة المطر وتنبيه عاجل من هيئة العقار

منصة مدرستي 2:01 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

فيديو.. خطوات استعادة إيميل الطالب والرقم السري في منصة "مدرستي"

أهم 10 9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

اقرأ أيضا

2023-10-29_18-48-19
7:19 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

سقطة جديدة لماكرون .. إلقاء قنابل مسيلة للدموع على مليون متظاهر (فيديو)

F9nMpyzXMAA4zKN
6:19 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

إخماد حريق اندلع في استراحتين بحي الفيصلية بالرياض

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

مساند
5:56 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

مساند يوضح المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:43 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإطاحة بـ 6 نساء ظهرن في فيديو صادم واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

تعليم تبوك
8:55 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعليم تبوك يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا

الشرطة
8:13 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:24 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

الجوازات
6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"