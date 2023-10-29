تعليم النماص: استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي .. غداً

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أعلنت إدارة تعليم النماص، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.





الدراسة عن بعد في النماص اضافة اعلان



تعليم تبوك



هطول أمطار على تبوك



وقالت إدارة تعليم النماص، في بيان عبر حسابها في منصة إكس "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الاثنين ١٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم تبوك، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بعد تنبيهات المركو الوطني للأرصاد.وقالت إدارة تلعيم تبوك عبر حسابها على موقع "إكس"، :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين الموافق 15-4-1445 هـ والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط نحيطكم باستمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق منصة مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس".وشهدت منطقة تبوك اليوم، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع، وما زال هطول الأمطار مستمراً.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.وأوضح أن أجزاء من منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة.وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول والمتوقع بمشيئة الله استمرارها خلال الساعات القادمة.وطالب بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وأتباع تعليمات الجهات المختصة.