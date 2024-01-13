تعليم المدينة المنورة يستضيف المسابقة الوزارية لمنافسات اللغة العربية

أهداف المسابقة: اضافة اعلان



المسابقة تتضمن مجالات عديدة:



تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مسابقة وزارة التعليم (منافسات اللغة العربية) خلال الفترة من 3 - 6 رجب 1445ﮪ.وتهدف المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية بوصفها إحدى أهم أدوات تعزيز الهُوية الوطنية، واكتشاف الطلاب المتميزين في مجال اللغة العربية وآدابها، وتعزيز الثقة لدى الطلاب المتميزين وإذكاء روح التنافس بينهم في مجال اللغة العربية وفنونها.كما تقيس مستويات التفكير العليا لدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام(الحكومية والأهلية والعالمية وطلاب التربية الخاصة).وتتضمن المسابقة عدة مجالات هي (النحو والصرف، والأدب والبلاغة، والإملاء وعلامات الترقيم، ومهارات الفهم القرائي والكتابة والإلقاء).بدورها هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جميع المتأهلين من المرحلة الثانية وعددهم (43) طالبًا وطالبة من جميع مناطق المملكة للتصفيات الختامية على المستوى الوطني والتي تحتضنها المدينة المنورة.