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"تعليم الرياض": 3 مكاتب تحقق 6 مراكز أولى في اختبارات التحصيلي والقدرات

تعليم الرياض
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
أ أ
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حققت 3 مكاتب تعليم بإدارة التعليم بمنطقة الرياض 6 مراكز أولى على مستوى المملكة في اختبارات القدرات والتحصيلي، فيما حققت بقية المكاتب مراكز متقدمة في الترتيب.اضافة اعلان

مكتب تعليم العليا 

 وحصل مكتب تعليم العليا على المركز الأول في اختبار التحصيلي علمي - بنين، والمركز الأول في اختبار القدرات علمي - بنين، والمركز الأول في اختبار القدرات - بنات، والمركز الأول في اختبار القدرات علمي – بنات.
وحقق مكتب تعليم النسيم المركز الأول في اختبار القدرات نظري - بنين، ومكتب تعليم المعذر المركز الأول في اختبار التحصيلي نظري - بنات.

مدارس تعليم الرياض

 وكانت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد حققت مراكز متقدمة في مؤشر ترتيب "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، لاختباري التحصيلي والقدرات على المستوى الوطني، حيث ظفرت 20 مدرسة بمراكز متقدمة بين أعلى 100 مدرسة من بين 4829 مدرسة ثانوية للبنين والبنات على مستوى المملكة. 

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