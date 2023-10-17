"تعليم الرياض": 3 مكاتب تحقق 6 مراكز أولى في اختبارات التحصيلي والقدرات

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حققت 3 مكاتب تعليم بإدارة التعليم بمنطقة الرياض 6 مراكز أولى على مستوى المملكة في اختبارات القدرات والتحصيلي، فيما حققت بقية المكاتب مراكز متقدمة في الترتيب.
مكتب تعليم العليا وحصل مكتب تعليم العليا على المركز الأول في اختبار التحصيلي علمي - بنين، والمركز الأول في اختبار القدرات علمي - بنين، والمركز الأول في اختبار القدرات - بنات، والمركز الأول في اختبار القدرات علمي – بنات.
وحقق مكتب تعليم النسيم المركز الأول في اختبار القدرات نظري - بنين، ومكتب تعليم المعذر المركز الأول في اختبار التحصيلي نظري - بنات.