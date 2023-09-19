تعليم الرياض يناقش تطوير برامج التربية الخاصة

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افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع حلقة عمل "تطوير برامج التربية الخاصة" بحضور المساعدين وعددٍ من مديري الإدارات ومشرفي ومشرفات التربية الخاصة. اضافة اعلان

وأكد الزارع في كلمته الافتتاحية للقاء على أهمية تجويد العمل الإشرافي في مكاتب التعليم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة.





رعاية طلاب وطالبات التربية الخاصة





أهمية التدريب المستمر لمواكبة التطورات





خدمات طلبة التربية الخاصة المنومين



مشيداً بما يحظى به التعليم بشكل عام وطلاب وطالبات التربية الخاصة بشكل خاص من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، بتوفير كافة المتطلبات والرعاية والخدمات التعليمية لكافة أنواع الإعاقة.وأشار في كلمته إلى أهمية التدريب المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنية وتوظيفها لخدمة برامج التربية الخاصة.وتطرقت أوراق العمل المقدمة في اللقاء إلى شرح آلية العمل في برنامج يسير التعليمي ودور مشرف التربية الخاصة مع الهيئة الإدارية في مدراس التعليم العام.كما ناقشت أوراق العمل مشروع تقديم الخدمات التعليمية لطلبة التربية الخاصة المنومين في المستشفيات والمراكز العلاجية وآلية تقديم الخدمات لهم .