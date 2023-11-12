"تعليم الرياض" تعلن موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

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أدى الطلاب في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي. اضافة اعلان

وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين.





التعاون بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى





الزيارات الميدانية دعما للاختبارات





دور الأسرة كشريك مهم



وأشاد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض، عبدالسلام الثميري، بالجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية والتعاون الكبير بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى.وذلك لتهيئة الأجواء للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، ومنها دور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.وأشار إلى أن أكثر من 2500 مشرف ومشرفة قاموا بزيارات ميدانية للمدارس دعمًا ومساندة لمتابعة سير الاختبارات.قال الثميري، إن مشرفي الإدارة ومكاتب التعليم أشرفوا بشكل مباشر على انطلاقة الاختبارات وتابعوا سيرها في اليوم الأول، مشيراً إلى الجهود المبذولة من الجميع لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لتأدية الاختبارات.ومشدداً على أهمية دور الأسرة كشريك مهم وأساس وبيّن أن الإدارة خصصت هواتف للتواصل الإرشادي وتقديم الاستشارات لتهيئة ومساعدة الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات.وأشار إلى أن نتائج الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة للجميع قبل نهاية دوام يوم الخميس القادم عبر نظام نور، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.ي مع المدرسة لصالح نجاح المنظومة والعملية التعليمية.