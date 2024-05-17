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تعليم الباحة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1446هـ

اعتماد حركة النقل الداخلي في الباحة
اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالباحة
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 أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1446هـ .اضافة اعلان

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالباحة


 وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن إجمالي المتقدمين على حركة النقل الداخلي بلغ 1674 معلمًا ومعلمة، فيما بلغ إجمالي المنقولين 780 معلماً ومعلمة.


مشيراً إلى أن حركة النقل تهدف للإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية؛ بما يحقق الأهداف التعليمية، ويسهم في تجويد عملية التعلم، ويلبي رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين، ويسهم في تحقيق استقرارهم وظيفيًا وأسريًا، سائلاً الله لهم التوفيق لأداء رسالتهم السامية بكل تميز؛ لبناء جيل واعد يُسهم في بناء وطنه.

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