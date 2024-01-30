تعليم الباحة تقرر استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية

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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ قررت إدارة تعليم الباحة، تحويل الدراسة لـ "عن بعد" عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء. اضافة اعلان





استمرار الدراسة عن بعد



الدراسة عن بعد في النماص



توقعات حالة الطقس



وأضافت الإدارة عبر منصة "إكس"، أن تقرر استمرار تحويل الدراسة "عن بعد" عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غد الأربعاء الموافق 19 / 7 / 1445 هـ.وفيوقت سابق، قررت إدارة تعليم النماص تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية في المنطقة.وقالت إدارة تعليم النماص، في بيان لها عبر منصة إكس: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الأربعاء ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف).كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، الجوف (القريات).في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف.