تعليم الباحة: الدراسة عن بُعد في مكتبي الوسط والمندق وعدد من المحافظات.. غداً

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أعلنت إدارة التعليم في منطقة الباحة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتبي الوسط والمندق وعدد من المحافظات ليوم غد الثلاثاء.





الدراسة عن بعد في الباحة اضافة اعلان



تساقط الثلوج على ثلاث مناطق





توقعات حالة الطقس



وقالت إدارة تعليم الباحة، في بيان لها عبر منصة إكس : "إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة درستي في مكتبي التعليم بالوسط والمندق محافظات ( المندق والقرى وبلجرشي وبني حسن ووسط الباحة) وجميع المدارس التابعة لهما ليوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 7 / 1445 هـ".وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ وخبير الأرصاد الجوية، د. زياد الجهني تساقط الثلوج على ثلاث مناطق نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "نهاية أسبوع ثلجية.. ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك".وأضاف الجهني "حسب تحديث النموذج الأوروبي تحسنت فرص هطول الثلوج بخاصة من مساء الأربعاء حتى الجمعة".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.