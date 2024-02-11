تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في مدارس وجامعة الباحة بسبب حالة الطقس

أ أ

أعلنت إدارة التعليم بالباحة، عن تعليق الدراسة الحضورية في المحافظات التابعة لها، اليوم الأحد، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.





تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس الباحة



جامعة الباحة تُعلن تعليق الدراسة الحضورية



وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات " المندق، وبني حسن ، والقرى ، والعقيق ، وبلجرشي، ووسط الباحة" لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم لليوم الأحد الموافق 1/ 8 / 1445 هـ".إلى ذلك، أعلنت جامعة الباحة‬ عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.وقالت إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقًا.وأكدت الجامعة أن من لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة -عن بعد- عبر منصة رافد‬ لجميع الطلاب والطالبات بالجامعة، كما يشمل ذلك جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.