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تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في مدارس وجامعة الباحة بسبب حالة الطقس

جامعة الباحة
جامعة الباحة
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أعلنت إدارة التعليم بالباحة، عن تعليق الدراسة الحضورية في المحافظات التابعة لها، اليوم الأحد، مع استمرارها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.اضافة اعلان

تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس الباحة

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات " المندق، وبني حسن ، والقرى ، والعقيق ، وبلجرشي، ووسط الباحة" لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم لليوم الأحد الموافق 1/ 8 / 1445 هـ".

جامعة الباحة تُعلن تعليق الدراسة الحضورية 

إلى ذلك،  أعلنت جامعة الباحة‬ عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.
وقالت إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقًا.
 وأكدت الجامعة أن من لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة -عن بعد- عبر منصة رافد‬ لجميع الطلاب والطالبات بالجامعة، كما يشمل ذلك جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.

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