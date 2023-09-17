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تعليق الدراسة المسائية بهذه المدارس

المدارس المستأجرة
تعليق الدراسة المسائية
أ أ
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أعلنت الصحفة الرسمية لـ " وكالة تعليق الدراسة " أنه تقرر تقديم الإنصراف الآن في جميع مدارس مكتب تعليم محايل.
وقالت إن الإدارة التعليمية قررت تعليق الدراسة الحضورية للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر وتحويل الدراسة فيها عن بعد عبر منصة مدرستي (في الفترة المسائية).اضافة اعلان


تعليق الدراسة في مكة المكرمة

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قررت، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًاعلى سلامة الجميع، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 27 -2-1445هـ
جاء ذلك على الصفحة الرسمية لإدارة تعليم مكة في "إكس" حيث قررت تحويل الدراسة عبر "مدرستي" في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.


منصة مدرستي واجهة مثالية

وتعد منصة مدرستي واجهة مثالية للطلاب في حال تعذر الدراسة الحضورية لأي سبب من الأسباب، حيث تتيح وزارة التعليم في بعض الظروف الاستثنائية - مثل هطول الأمطار – إلغاء الدراسة الحضورية، وتطبيق الدراسة عن بعد.
ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

525 ألف معلم ومعلمة

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

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