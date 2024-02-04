تعليق الدراسة‬⁩ الحضورية في المندق وبني حسن ووسط الباحة وبلجرشي.. غدا

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توقعات حالة الطقس





وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.



ضباب وصقيع ورياح نشطة



ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.





حالة الخليج العربي







وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.







أعلنت إدارات التعليم في المندق وبني حسن ووسط الباحة وبلجرشي تعليق الدراسة‬⁩ الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين بسبب الأحوال الجوية.