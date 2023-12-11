الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة الغايل.. كيف تتابع دروسك وتحل واجباتك عبر منصة "مدرستي"؟

مدرستي
منصة مدرستي
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغايل، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، بسبب حالة الطقس.اضافة اعلان
وقالت إنه "بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس. تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم الاثنين 27 / 5 / 1445هـ  عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الغايل بجميع قطاعاتها. ونسأل الله السلامة للجميع".

منصة مدرستي 

وتعد منصة مدرستي هي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
الدخول إلى منصة مدرستي
يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اصغط هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

حل الواجبات عبر منصة مدرستي

وعلاوة على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة، يتم عبر المنصة القيام بأداء الواجبات من جانب الطلاب ومراجعتها من قبل المعلمين. 
خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي 1445
- الدخول إلى منصة مدرستي، وتسجيل الدخول باسم الدخول والرمز السري.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت 
- اختيار أيقونة المقررات والمصادر  في الصفحة الرئيسية
- من القائمة المنسدلة يتم اختيار الواجبات، ويتم عرض الواجبات حسب المقرر المختار.
- من خلال أيقونة البحث، يمكن البحث عن واجب محدد.
- ستظهر جميع الواجبات، وسيكون موضح أمام كل واجب إذا كان قد تم حله أم لا.
- القيام بحل الأسئلة
-الضغط على حفظ بعد الانتهاء من الحل
- يظهر بجانب كل واجب بعد حله، تغير لون الأيقونة.
يمكن مشاهدة فيديو توضيحي لحل الواجبات نشره منصة مدرستي عبر قنواتها الرسمية، وهو: حل الواجبات الالكترونية - YouTube

طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445

يمكن رفع الواجبات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.
- انقر فوق (مسؤولياتي)، في الصفحة الرئيسية.
- انقر فوق (إدراج مهمة).
- حدد المهمة التي سيتم تقديم المهمة من أجلها.
- أضف ملف المهمة.
- أكمل جميع الأسئلة.
- اضغط على حفظ حتى يتم إرسال الواجب إلى المعلم.
- انقر فوق مرئي للسماح للمدرس بمشاهدة الواجب وتقديره.

التعرف على حالة الواجبات في مدرستي

يمكن التعرف إلى حالة الواجبات للطالب عبر منصة مدرستي، على النحو التالي:
-تسجيل الدّخول إلى المنصة من هنا.
-النقر على تبويب المقررات والمصادر وَاختيار الواجبات.
-التوجّه إلى أداة التصفية في أعلى الصفحة للاختيار بين الواجبات.
-ظهور الخيارات الثلاث (واجبات بدأت- واجبات انتهت- واجبات لم تبدأ).
-يمكن النقر على خيار (واجبات بدأت) للتعرف إلى الواجبات المُتاحة للحل.
-النقر على خيار (واجبات انتهت) للتعرف إلى الواجبات التي لم تعد مُتاحة.
-النقر على (واجبات لم تبدأ) لاستعراض الواجبات التي ستكون متاحة للحل قريبًا.

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