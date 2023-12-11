تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة الغايل.. كيف تتابع دروسك وتحل واجباتك عبر منصة "مدرستي"؟

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغايل، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، بسبب حالة الطقس. اضافة اعلان

وقالت إنه "بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس. تقرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم الاثنين 27 / 5 / 1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الغايل بجميع قطاعاتها. ونسأل الله السلامة للجميع".





منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا



حل الواجبات عبر منصة مدرستي



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي

