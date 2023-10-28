السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة العلا.. غداً

تعليم محافظة العلا
تعليم محافظة العلا
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قررت إدارة تعليم محافظة العلا، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

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وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.
أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ.

جميع مدارس التعليم بالمدينة

 

وتابعت إدارة تعليم المدينة :" أن الدارسة ستكون عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية، والمكاتب الخارجية (بدر -خيبر -وادي الفرع)".

مكة المكرمة

 

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.
وأوضحت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن ذلك :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع".

تعليم جدة

 

وقبل ذلك، أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تحويل الدراسة يوم غدٍ (الأحد) 1445/4/14 لتكون (عن بُعد) عبر "منصة مدرستي"، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

إنذار أحمر

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع مستوى التحذير في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة إلى "الإنذار الأحمر"، حيث يتوقع استمرار الحالة بهطول أمطار غزيرة.

وكشف أن بداية الإنذار من الساعة 4:00 عصر اليوم (السبت)، ويستمر حتى الساعة 12:00 غداً (الأحد)، مشيراً إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

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