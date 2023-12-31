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تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس القصيم وتحويلها عبر منصة مدرستي

تعليم القصيم
تعليم القصيم
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أعلنت إدارة تعليم القصيم عن تحويل الدراسة عن بُعد اليوم الأحد عبر منصة مدرستي وذلك  بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع.اضافة اعلان

تحويل الدراسة عن بعد في جميع مدارس القصيم غدا


وأوضحت أن التعميم يشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم وجميع طلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم.

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة القصيم، محذرا من هطول أمطار غزيرة.

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على القصيم:


وقال المركز إن هناك العديد من التغييرات المصاحبة لتلك الحالة ومنها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.


وأضاف أن تلك الحالة ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثالثة عصرا.

في وقت سابق، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار حالة التقلبات الجوية على منطقتي القصيم والرياض خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

أمطار على الرياض والقصيم


وقال العقيل، لقناة الإخبارية"، إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على منطقتي الرياض والقصيم مساء اليوم .

أمطار على الحدود الشمالية


في سياق متصل، تشهد منطقة الحدود الشمالية منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية التي تعيشها المنطقة هذه الأيام، ومن أهمها وادي "المرا" الذي يمتد بطول يبلغ 140 كم، حيث ينحدر من جنوب غرب حزم الجلاميد, شرق محافظة طريف، ويصب في الحدود العراقية، من أهم روافده شعاب (منقولة ، تبل ، أم الحشو).

 تلك المشاهد دفعت أهالي المنطقه وزوارها إلى التوجه والاستمتاع بمشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بمنطقة الحدود الشمالية.

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