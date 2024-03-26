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تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس تعليم عسير

تعليم عسير
تعليم عسير
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أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.اضافة اعلان

تعليق الدراسة في عسير:


 وأشار تعليم عسير إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة في سراة عبيدة:


وكان متحدث تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي  قد أكد أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية  وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الثلاثاء الموافق 1445/9/16 بجميع مدارس محافظتي سراة عبيدة والفرشة.

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